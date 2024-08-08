Отсрочка для родственников Героев Украины - условие для отсрочки

Похороны Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Фото: Новини.LIVE

Члены семьи Героя Украины, получившего это почетное звание посмертно, имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Служить в Вооруженных Силах Украины такие лица могут только добровольно, с их согласия.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Мобилизация и причины отсрочки

В Украине идет общая мобилизация, объявленная после введения на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации по разным причинам — по состоянию здоровья, уходу за людьми с инвалидностью, самостоятельному воспитанию несовершеннолетних детей и т.д.

Могут ли служить в армии родственники погибших Героев Украины

Также отечественное законодательство обеспечивает право военнообязанных на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам.

В частности, только добровольно могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины члены семьи лиц, признанных Героями Украины (посмертно).

Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.