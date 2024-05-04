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Члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність людини на власний розсуд — Міноборони

4 травня 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність людини на власний розсуд — Міноборони
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ТЦК СП/Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони оголосило про суттєві зміни в процедурі визначення придатності громадян до військової служби. За новими правилами, члени ВЛК втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту охорони здоров'я Міноборони у Facebook в суботу, 4 травня. 

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Зміни в ВЛК

У повідомленні Департаменту охорони здоров'я Міноборони зазначається, що з нововведеннями скасовується індивідуальна оцінка придатності, а члени ВЛК повинні керуватися лише чіткими нормами. Це рішення призначене для запобігання корупційних проявів та забезпечення об'єктивності в оцінці стану здоров'я кандидатів на військову службу.

Однією з ключових змін, які набули чинності з 4 травня, є скасування статусу "обмежено придатний", залишаючи лише два варіанти: "придатний" та "непридатний". Це спростить процес прийняття рішень та уникне неоднозначних категорій.

Паралельно з цим, введені обмеження щодо особливостей проходження військової служби залежно від стану здоров'я. Оновлені критерії придатності базуються на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та ступеня порушення функцій, що спростить та унормує процес оцінки.

Особливу увагу приділено процедурі оскарження рішень ВЛК. Тепер повторну військово-лікарську експертизу можна пройти в іншому медичному закладі, що забезпечить більш об'єктивний підхід до розв'язання спірних питань.

Важливою датою для чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають статус "обмежено придатний", є 4 лютого 2025 року. До цієї дати вони повинні пройти ВЛК, але варто зауважити, що ініціатива щодо проходження експертизи належить військовим органам чи командиру частини.

Члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність людини на власний розсуд — Міноборони - фото 1
Скриншот допису Департаменту охорони здоров'я Міноборони

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.

Міноборони
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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