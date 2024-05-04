Члены ВЛК не смогут принимать решение о пригодности человека по своему усмотрению — Минобороны

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ТЦК СП/Facebook

Министерство обороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе. По новым правилам, члены ВЛК теряют право принимать решения по своему усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения Минобороны в Facebook в субботу, 4 мая.

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Изменения в ВЛК

В сообщении Департамента здравоохранения Минобороны отмечается, что с нововведениями отменяется индивидуальная оценка пригодности, а члены ВЛК должны руководствоваться только четкими нормами. Это решение предназначено для предотвращения коррупционных проявлений и обеспечения объективности в оценке состояния здоровья кандидатов на военную службу.

Одним из ключевых изменений, которые вступили в силу с 4 мая, является отмена статуса "ограниченно подходящий", оставляя лишь два варианта: "пригодный" и "непригодный". Это упростит процесс принятия решений и избежит неоднозначных категорий.

Параллельно с этим введены ограничения по особенностям прохождения военной службы в зависимости от состояния здоровья. Обновленные критерии пригодности базируются на сочетании Международного Классификатора болезней и степени нарушения функций, что упростит и нормирует процесс оценки.

Особое внимание уделено процедуре обжалования решений ВЛК. Теперь повторную военно-врачебную экспертизу можно пройти в другом медицинском учреждении, что обеспечит более объективный подход к решению спорных вопросов.

Важной датой для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих статус "ограниченно подходящий", является 4 февраля 2025 года. До этой даты они должны пройти ВЛК, но следует отметить, что инициатива по прохождению экспертизы принадлежит военным органам или командиру части.

Скриншот сообщения Департамента здравоохранения Минобороны

Напомним, ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВЛК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.