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Члены ВЛК не смогут принимать решение о пригодности человека по своему усмотрению — Минобороны

4 мая 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Члены ВЛК не смогут принимать решение о пригодности человека по своему усмотрению — Минобороны
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ТЦК СП/Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство обороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе. По новым правилам, члены ВЛК теряют право принимать решения по своему усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения Минобороны в Facebook в субботу, 4 мая.

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Изменения в ВЛК

В сообщении Департамента здравоохранения Минобороны отмечается, что с нововведениями отменяется индивидуальная оценка пригодности, а члены ВЛК должны руководствоваться только четкими нормами. Это решение предназначено для предотвращения коррупционных проявлений и обеспечения объективности в оценке состояния здоровья кандидатов на военную службу.

Одним из ключевых изменений, которые вступили в силу с 4 мая, является отмена статуса "ограниченно подходящий", оставляя лишь два варианта: "пригодный" и "непригодный". Это упростит процесс принятия решений и избежит неоднозначных категорий.

Параллельно с этим введены ограничения по особенностям прохождения военной службы в зависимости от состояния здоровья. Обновленные критерии пригодности базируются на сочетании Международного Классификатора болезней и степени нарушения функций, что упростит и нормирует процесс оценки.

Особое внимание уделено процедуре обжалования решений ВЛК. Теперь повторную военно-врачебную экспертизу можно пройти в другом медицинском учреждении, что обеспечит более объективный подход к решению спорных вопросов.

Важной датой для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих статус "ограниченно подходящий", является 4 февраля 2025 года. До этой даты они должны пройти ВЛК, но следует отметить, что инициатива по прохождению экспертизы принадлежит военным органам или командиру части.

Члены ВЛК не смогут принимать решение о пригодности человека по своему усмотрению — Минобороны - фото 1
Скриншот сообщения Департамента здравоохранения Минобороны

Напомним, ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВЛК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.

Минобороны
мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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