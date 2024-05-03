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Що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК — пояснення юриста

3 травня 2024 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК — пояснення юриста
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ТЦК СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні значна кількість чоловіків вже проходила лікарську комісію у військоматі. З тих пір у них на руках знаходиться військово-обліковий документ про проходження комісії. Можливо, такі люди навіть зняті з обліку.

Чи мають ці громадяни знову іти до військомату і проходити військово-лікарську комісію відповів юрист.

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Юрист пояснює, що військово-обліковий документ не є чинним в умовах воєнного стану. Його необхідно змінити на тимчасове посвідчення або воєнний квиток. 

Також спеціаліст додав, що чоловік, якого зняли або виключили з обліку, в будь якому випадку у разі приходу до територіального центру комплектування і соціальної підтримки може бути направлений на переогляд до ВЛК.

"Якщо чоловік буде визнаний придатним або непридатним з умовами, то на обліку можуть поновити", — додав юрист.

Раніше ми писали, що на військову службу забирають військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки, броні та придатні за станом здоров'я. Серед мобілізованих багато й вчителів

Нагадаємо, ми писали, кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року. 

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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