Що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК — пояснення юриста

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ТЦК СП/Facebook

В Україні значна кількість чоловіків вже проходила лікарську комісію у військоматі. З тих пір у них на руках знаходиться військово-обліковий документ про проходження комісії. Можливо, такі люди навіть зняті з обліку.

Чи мають ці громадяни знову іти до військомату і проходити військово-лікарську комісію відповів юрист.

Читайте також:

Чи є дійсним військово-обліковий документ

Юрист пояснює, що військово-обліковий документ не є чинним в умовах воєнного стану. Його необхідно змінити на тимчасове посвідчення або воєнний квиток.

Також спеціаліст додав, що чоловік, якого зняли або виключили з обліку, в будь якому випадку у разі приходу до територіального центру комплектування і соціальної підтримки може бути направлений на переогляд до ВЛК.

"Якщо чоловік буде визнаний придатним або непридатним з умовами, то на обліку можуть поновити", — додав юрист.

Раніше ми писали, що на військову службу забирають військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки, броні та придатні за станом здоров'я. Серед мобілізованих багато й вчителів.

Нагадаємо, ми писали, кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року.