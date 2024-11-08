Зниження мобілізаційного віку — чи буде це в Україні

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Facebook

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що все йде до того, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік, але влада не дуже хоче це робити. Це дуже сильно б'є по стратегічному майбутньому країни.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю DW.

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"Люди далі виїжджають, діти виїжджають, молоді меншає, а непрацездатного населення більшає. Одне із завдань держави — робити країну привабливою для людей. Щоб вони хотіли тут хоча б залишитися, не говорячи вже про "воювати", адже це вже немало. Далі вже питання мотивації, роботи з людьми", — сказав Чмут.

Також він додав, що є кілька різних соціологічних досліджень, чому люди бояться, не йдуть, або не хочуть йти воювати. За його даними, там є показники, на які не може вплинути держава. До прикладу, це російські керовані авіабомби.

"От як би ми не хотіли, немає якогось рішення на сьогодні. Це настільки гнучка, дешева, проста, масова і смертоносна історія, що ми не можемо нічого зробити. І це проблема, яка реально відлякує людей", — сказав голова благодійного фонду.

Крім того, Чмут розповів про інші проблеми, зокрема це підготовка та якість командирів, які б мали усувати, але натомість вони лише поглиблюються. Крім того, людьми, які не мають належного рівня підготовки, потрібно виконувати бойові завдання, і це теж нелегко. Тому, питання зниження мобілізаційного віку дуже суперечливе.

Нагадаємо, нещодавно колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що знижувати мобілізаційний вік ще більше не бажано і це можливо лише у крайньому разі, оскільки вікова категорія 18-25 є майбутнім України.

Водночас нардеп Федір Веінславський додав, що мобілізації з 18 років в Україні не буде. Він акцентував, що зараз не передбачається жодних законодавчих змін щодо цього.