Снижение мобилизационного возраста — будет ли это в Украине

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Facebook

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что все идет к тому, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст, но власти не очень хотят это делать. Это очень сильно сказывается на стратегическом будущем страны.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью DW.

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"Люди дальше выезжают, дети выезжают, молодежи меньше, а нетрудоспособного населения больше. Одна из задач государства — делать страну привлекательной для людей. Чтобы они хотели здесь хотя бы остаться, не говоря уже о "воевать", ведь это уже не мало. Дальше уже вопрос мотивации, работы с людьми", — сказал Чмут.

Также он добавил, что есть несколько разных социологических исследований, почему люди боятся, не идут или не хотят идти воевать. По его данным, есть показатели, на которые не может повлиять государство. К примеру, это российские управляемые авиабомбы.

"Вот как бы мы ни хотели, нет какого-то решения на сегодняшний день. Это настолько гибкая, дешевая, простая, массовая и смертоносная история, что мы не можем ничего сделать. И это проблема, которая реально отпугивает людей", — сказал глава благотворительного фонда.

Кроме того, Чмут рассказал о других проблемах, в частности, это подготовка и качество командиров, которые должны были устранять, но они только углубляются. Кроме того, людьми, не имеющими должного уровня подготовки, нужно выполнять боевые задания, и это тоже нелегко. Поэтому вопрос снижения мобилизационного возраста очень спорный.

Напомним, недавно бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что снижать мобилизационный возраст еще больше не желательно, и это возможно только в крайнем случае, поскольку возрастная категория 18-25 является будущим Украины.

В то же время нардеп Федор Веинславский добавил, что мобилизации с 18 лет в Украине не будет. Он акцентировал, что сейчас не предусматривается никаких законодательных изменений по этому поводу.