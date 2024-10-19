За словами представника РНБО, знижувати мобілізаційний вік не збираються

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Український соціум стурбований розмовами навколо можливого зниження призовного віку для мобілізації. Інформаційним простором точаться чутки, що призовний вік можуть знизити до 18 років.

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна дав чітку відповідь на цю тему.

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За словами Веніславського, мобілізації з 18 років в Україні не буде. Він акцентував, що зараз не передбачається жодних законодавчих змін щодо цього.

У Веніславського немає і жодної інформації щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, вимога про яке, буцімто, поступила від західних партнерів.

"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", — сказав він.

Але Веніславський зазначає, що західні журналісти на зустрічах дійсно здивовані, що в Україні не знижують мобілізаційний вік. На їхню думку, бойові завдання ефективніше можуть виконувати молоді люди 18-25 років.

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Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК.