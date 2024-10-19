За словами представника РНБО, знижувати мобілізаційний вік не збираються

Мобілізація з 18 років: буде чи ні — член РНБО дав чітку відповідь
Український соціум стурбований розмовами навколо можливого зниження призовного віку для мобілізації. Інформаційним простором точаться чутки, що призовний вік можуть знизити до 18 років.
Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна дав чітку відповідь на цю тему.
Чи знизять призовний вік до 18 років
За словами Веніславського, мобілізації з 18 років в Україні не буде. Він акцентував, що зараз не передбачається жодних законодавчих змін щодо цього.
У Веніславського немає і жодної інформації щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, вимога про яке, буцімто, поступила від західних партнерів.
"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", — сказав він.
Але Веніславський зазначає, що західні журналісти на зустрічах дійсно здивовані, що в Україні не знижують мобілізаційний вік. На їхню думку, бойові завдання ефективніше можуть виконувати молоді люди 18-25 років.
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