Жителя Волинської області засудили за перешкоджання мобілізаційним заходам

Працівники ТЦК і поліцейські перевіряють військово-облікові документи чоловіка. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Житель Волинської області систематично поширював інформацію про те, де працюють військовослужбовці ТЦК та СП і перебуває їхній транспорт. Відповідні дані він публікував у Viber-групі. Справу розглянув суд. За перешкоджання роботі ЗСУ чоловіку призначили іспитовий строк.

Про це з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За слідства, фігурант десять разів повідомляв учасникам спільноти про місця роботи, кількість і транспорт представників військкомату. До одного з таких повідомлень він ще й додав фотографію.

"Йшлося не про припущення чи чутки. Суд встановив, що поширена інформація відповідала фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час", — наголосили в регіональному військоматі.

До Viber-групи, де порушник поширював дані про військових, долучилися понад 13 тисяч людей.

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Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду із прокурором. Чоловіка засудили до п'яти років в'язниці, але замінили покарання менш суворим: роком іспитового строку.

"Поширення повідомлень "де ТЦК", "де перевіряють", "куди поїхали" може здаватися комусь безневинною допомогою, але коли такі дії систематично перешкоджають виконанню завдань із комплектування Сил оборони, це вже питання кримінальної відповідальності", — йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Кременчука допомагав військовозобов'язаному уникнути призову. За гроші він забезпечив чоловіка фальшивим посвідченням добровольця ТрО. Ділок упродовж двох найближчих років перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав про адміністратора Viber-спільноти, який заважав групам оповіщення повноцінно виконувати обов'язки. Чоловік публікував повідомлення, у яких зазначав конкретні локації, де працювали військовослужбовці ТЦК і поліцейські. Суд уже обрав для нього покарання.