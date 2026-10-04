Адміністратора Viber-групи засудили за перешкоджання роботі військових

Група оповіщення перевіряє документи військовозобов'язаних. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

У Львівській області винесли вирок адміністратору Viber-спільноти. Чоловік поширював інформацію про те, де перебували військовослужбовці ТЦК, за якими маршрутами вони пересувалися і коли проводили оповіщення. Порушника могли позбавити волі, але замінили реальний термін ув'язнення іспитовим.

Про це 30 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи

У групі, на яку підписалися понад 14 тисяч людей, систематично повідомляли не лише про роботу представників військкомату, а й про те, де працюють і проводять заходи оповіщення поліцейські екіпажі. Така інформація допомагала військовозобов'язаним уникати призову.

Рішення суду

Сокальський районний суд Львівської області розглянув справу 13 січня минулого року. Обвинуваченому призначили п'ять років в'язниці, але вирішили, що покарання можна замінити роком іспитового строку. Два телефони, за допомогою яких фігурант адміністрував спільноту, конфіскували.

"Перед публікацією варто замислитися про можливі наслідки...Те, що може здаватися звичайним повідомленням у соцмережах чи месенджері, у конкретних обставинах може стати предметом кримінального провадження", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ повідомляв, що працівник ТЦК штучно завищував показники мобілізації. До реєстру "Оберіг" потрапили дані про службу людей, яких насправді навіть не було у списках особового складу військових частин. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід: 60 діб особистого зобов’язання.

Також Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру писав, що 50-річний житель Кам'янського кинув гранату в бік поліцейського та військовослужбовця ТЦК. Порушнику загрожує довічне позбавлення волі. Суд узяв його під варту.