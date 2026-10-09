Жителя Волынской области приговорили к наказанию за препятствование мобилизационным мероприятиям

Сотрудники ТЦК и полицейские проверяют военно-учетные документы мужчины. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

Житель Волынской области систематически распространял информацию о том, где работают военнослужащие ТЦК и СП и находится их транспорт. Соответствующие данные он публиковал в Viber-группе. Дело рассмотрел суд. За препятствование работе ВСУ мужчине назначили испытательный срок.

Об этом со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

По данным следствия, фигурант десять раз сообщал участникам сообщества о местах работы, количестве и транспорте представителей военкомата. К одному из таких сообщений он еще и добавил фотографию.

"Речь шла не о предположениях или слухах. Суд установил, что распространенная информация соответствовала фактическим местам нахождения военнослужащих в соответствующее время", — подчеркнули в региональном военкомате.

К Viber-группе, где нарушитель распространял данные о военных, присоединились более 13 тысяч человек.

Читайте также:

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку с прокурором. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, но заменили наказание на менее строгое: год испытательного срока.

"Распространение сообщений "где ТЦК", "где проверяют", "куда поехали" может показаться кому-то безобидной помощью, но когда такие действия систематически препятствуют выполнению задач по комплектованию Сил обороны, это уже вопрос уголовной ответственности", — говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Кременчуга помогал военнообязанному избежать призыва. За деньги он обеспечил мужчину поддельным удостоверением добровольца ТрО. Делок в течение двух ближайших лет будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал об администраторе Viber-сообщества, который мешал группам оповещения полноценно выполнять свои обязанности. Мужчина публиковал сообщения, в которых указывал конкретные локации, где работали военнослужащие ТЦК и полицейские. Суд уже выбрал для него наказание.