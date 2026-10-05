Жителя Полтавщини засудили за підроблення посвідчення добровольця ТрО

Посвідчення добровольця ТрО. Фото ілюстративне: mobicase.com.ua

Жителя Кременчука Полтавської області засудили за перешкоджання роботі військових під час воєнного стану. За гроші він виготовив військовозобов'язаному документи, завдяки яким той зміг би уникнути мобілізації. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності, але у в'язниці він не сидітиме.

Про це 30 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, у листопаді 2024 року фігурант запропонував знайомому "послугу": за п'ять тисяч доларів виготовити документи, які стали би підставою для звільнення від призову. 29 листопада біля автозаправки у Кременчуку ділок отримав від "клієнта" першу частину оплати: 2,5 тисячі доларів. Тоді ж знайомий передав йому фотографії, копії паспорта і оригінал приписного посвідчення.

4 грудня військовозобов'язаний отримав фальшиве посвідчення добровольця територіальної оборони та заплатив порушнику ще 2,5 тисячі доларів.

Рішення суду

Обвинувачений розкаявся, сприяв розслідуванню та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За перешкоджання роботі військових (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, але замінив реальний термін двома роками іспитового. Також засуджений має перерахувати благодійний внесок на потреби ЗСУ.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Львівщини допомагав військовозобов'язаним уникати призову. Чоловік адміністрував Viber-спільноту, де повідомляли про роботу груп оповіщення. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що жителя Волинської області засудили за перешкоджання мобілізації. Засуджений — активний підписник Viber-групи. У спільноті він неодноразово повідомляв, де працюють групи оповіщення.