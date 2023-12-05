Чоловік, якого завернули з військової частини, отримав тюремний строк як ухилянт

Військовий перевіряє документи чоловіка. Ілюстративне фото: ТСН

На Тернопільщині ухилянта засудили до трьох років за ґратами. Чоловік отримав кілька повісток, але категорично відмовився від мобілізації.

Про це повідомляється у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

Читайте також:

Тернопілець уникнув від мобілізації

Зазначається, що у травні минулого року військово-лікарська комісія визнала тернопільця придатним до служби у лавах ЗСУ. Вже у лютому 2023 року чоловікові вручили повістку працівники територіального центру комплектування, однак він відмовився від мобілізації.

Пояснення ухилянта на суді

За словами ухилянта на суді, після проходження ВЛК його направили до міста Бережани, що на Тернопільщині для проходження військової служби. Він зазначив, що його завернули з військової частини через "фізичні якості".

"Приблизно через два місяці його направили до іншої частини, про те через стан здоров`я він знову повернувся додому. Житель Тернопільщини повідомив, що він не згоден із рішенням ВЛК про свою придатність до служби в армії, проте не заперечував висновку", — зазначається у судовому вироку.

Як пише у судовому вироку, ухилянт повторно отримав повістку у лютому і знову уникнув мобілізації через, мовляв, страх війни та служби.

Яким буде покарання для ухилянта

Гусятинський районний суд Тернопільської області визначив покарання для ухилянта у вигляді позбавлення волі на три роки з можливістю оскарження рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Києві до трьох років ув'язнення засудили жителя тимчасово окупованого Луганська. Ухилянт, який має "карту поляка", звернувся до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням випустити його за кордон. Військові визнали чоловіка придатним до служби, відмовили у проханні про виїзд та вручили "бойову повістку".

Додамо, на Рівненщині чоловік у будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.