У Рівненській області засудили чоловіка, який письмово відмовився від повістки

Вручення повістки. Ілюстративне фото: Поради юриста

На Рівненщині чоловік у будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.

Про це йдеться у постанові Березнівського районного суду Рівненської області, пише ТСН.ua.

Читайте також:

Ухилення від мобілізації

Зазначається, що військовозобов'язаного було визнано придатним до служби в ЗСУ. Йому вручили повістку, після чого він мав прийти на військову службу у вересні 2023 року, проте не зробив цього.

Під час суду чоловік зауважив, що йому дійсно вручили повістку, але він відмовився від неї. За словами мешканця Рівненської області, його дружина мала складні пологи, тому він допомагає їй та двом малолітнім дітям. Крім того, військовозобов'язаний поскаржився на проблеми зі здоров'ям.

Вирок суду. Фото: ТСН.ua

Чому чоловік не прийшов на проходження служби

"Зазначив, що має захворювання суглобів, однак під час проходження військово-лікарської комісії його медичні документи не витребовувались і не перевірялись. У вчиненому щиро розкаявся", — йдеться у постанові суду.

Тому у суді визнали чоловіка винним та засудили до трьох років в'язниці, проте замінили його на один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко назвав причини недостатньої кількості військовослужбовців на фронті. За його словами, це стається саме через ухилення від призову, якому допомагають вищі навчальні заклади й торгові центри, які бронюють працівників.