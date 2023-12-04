Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Рівненській області засудили чоловіка, який письмово відмовився від повістки arrow

У Рівненській області засудили чоловіка, який письмово відмовився від повістки

4 грудня 2023 12:39
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
У Рівненській області засудили чоловіка, який письмово відмовився від повістки
Вручення повістки. Ілюстративне фото: Поради юриста
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

На Рівненщині чоловік у будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.

Про це йдеться у постанові Березнівського районного суду Рівненської області, пише ТСН.ua

Читайте також:

Ухилення від мобілізації

Зазначається, що військовозобов'язаного було визнано придатним до служби в ЗСУ. Йому вручили повістку, після чого він мав прийти на військову службу у вересні 2023 року, проте не зробив цього.

Під час суду чоловік зауважив, що йому дійсно вручили повістку, але він відмовився від неї. За словами мешканця Рівненської області, його дружина мала складні пологи, тому він допомагає їй та двом малолітнім дітям. Крім того, військовозобов'язаний поскаржився на проблеми зі здоров'ям.

суд над чоловіком, який відмовився від повістки
Вирок суду. Фото: ТСН.ua

Чому чоловік не прийшов на проходження служби

"Зазначив, що має захворювання суглобів, однак під час проходження військово-лікарської комісії його медичні документи не витребовувались і не перевірялись. У вчиненому щиро розкаявся", — йдеться у постанові суду.

Тому у суді визнали чоловіка винним та засудили до трьох років в'язниці, проте замінили його на один рік іспитового терміну. 

Нагадаємо, раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко назвав причини недостатньої кількості військовослужбовців на фронті. За його словами, це стається саме через ухилення від призову, якому допомагають вищі навчальні заклади й торгові центри, які бронюють працівників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі