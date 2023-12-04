У Києві засудили ухилянта з "картою поляка", який хотів виїхати за кордон

Військові та працівники поліції. Ілюстративне фото: google.com

У Києві до трьох років ув'язнення засудили жителя тимчасово окупованого Луганська. Ухилянт, який має "карту поляка", звернувся до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням випустити його за кордон. Військові визнали чоловіка придатним до служби, відмовили у проханні про виїзд та вручили "бойову повістку".

Про це йдеться у постанові Святошинського районного суду у Києві, пише ТСН.ua. ​​

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Звинувачення для ухилянта

У судовому вироку йдеться про те, що луганець 12 вересня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби у лавах ЗСУ. Вже на початку цього року 5 січня чоловік отримав "бойову повістку". Однак за тиждень, громадянин відмовився від служби, прибувши до ТЦК та СП. За це його звинуватили в ухиленні від мобілізації. Святошинський райсуд визнав чоловіка винним і призначив йому три роки за ґратами, з можливістю оскарження рішення.

Ухилянт не визнає своєї провини

За матеріалами суду, відомо, що ухилянт не визнав провину. За його словами у суді, "в 2012 році Жовтневим районним військкоматом м. Луганська він був виключений з військового обліку як військовозобов`язаний, який не отримав до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності, після цього на військовому обліку ніде не перебував". Зазначається, що від 2014 року чоловік не мав доступу до відповідного документа.

Він також вказав, що від 2015 року проживає у Польщі та має "карту поляка". У грудні 2022 року він пішов до ТЦК та СП, щоб змінити "свої облікові дані з метою отримання дозволу на виїзд на постійне проживання в Республіку Польщу".

Луганець скаржився на рішення ТЦК про вручення повістки та наголосив, що ВЛК визнала його обмежено придатним, а військові не взяли це до уваги.

Пояснення працівників ТЦК і СП у суді

Працівники ТЦК та СП відправили чоловіка на проходження ВЛК після звернення. Фігуранта визнали придатним до служби в армії і військкомат поставив його на облік.

За інформацією працівників ТЦК, документи що підтверджують постійне проживання чоловіка у Польщі не дають йому права на уникнення від призову. Вони додали, що ухилянт категорично відмовився брати повістку та служити в армії.

Вирок суду. Фото: скриншот з судового вироку

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у будівлі ТЦК та СП відмовився від повістки у письмовому форматі. За такий вчинок він отримав іспитовий термін.

Також ми писали, що начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, коли впорядкують електронний облік військовозобов’язаних, то зникне чимало проблем із мобілізацією. Щодо ухилянтів в Україні може згідно з законом діяти поліція.