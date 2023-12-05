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Мужчина, которого вернули из воинской части, получил тюремный срок как уклонист

5 декабря 2023 12:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Мужчина, которого вернули из воинской части, получил тюремный срок как уклонист
Военный проверяет документы мужчины. Иллюстративное фото: ТСН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Тернопольской области уклониста приговорили к трем годам за решеткой. Мужчина получил несколько повесток, но категорически отказался от мобилизации.

Об этом сообщается в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

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Отмечается, что в мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала тернопольца пригодным к службе в рядах ВСУ. В феврале 2023 года мужчине вручили повестку работники территориального центра комплектования, однако он отказался от мобилизации.

Объяснение уклониста на суде

По словам уклониста в суде, после прохождения ВВК его направили в город Бережаны Тернопольской области для прохождения военной службы. Он отметил, что его вернули из воинской части из-за "физических качеств".

"Приблизительно через два месяца его направили в другую часть, из-за состояния здоровья он снова вернулся домой. Житель Тернопольщины сообщил, что он не согласен с решением ВВК о своей пригодности к службе в армии, однако не отрицал заключения", — отмечается в судебном приговоре.

Как пишется в судебном приговоре, уклонист повторно получил повестку в феврале и снова избежал мобилизации из-за, мол, страха войны и службы.

Каким будет наказание для уклониста

Гусятинский районный суд Тернопольской области определил наказание для уклониста в виде лишения свободы на три года с возможностью обжалования решения в апелляционном суде.

Напомним, в Киеве к трем годам тюрьмы приговорили жителя временно оккупированного Луганска. Уклонист, имеющий "карту поляка", обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с просьбой выпустить его за границу. Военные сочли мужчину годным к службе, отказали в просьбе о выезде и вручили "боевую повестку".

Добавим, в Ровенской области мужчина в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки отказался от повестки в письменном формате. За такой поступок он получил испытательный срок.

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