Суд покарав чоловіка, який кидав каміння в авто ТЦК

ТЦК та СП. Фото: "Суспільне"

У Івано-Франківську судили чоловіка, який під час мобілізаційних заходів військовими ТЦК, кинув каміння в їх авто. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Zaxid.NET".

Реклама

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 31 травня у дворі будинку на вулиці Олександра Довженка в Івано-Франківську. Зокрема, обвинувачений побачив припаркований Renault Duster, у якому перебували поліцейський та троє військовослужбовців ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи. Після цього він підняв камінь і кинув його в автомобіль.

До чоловіка долучилися й інші мешканці багатоповерхівки. Один із них скинув із балкона в автомобіль поліції невідомий предмет, а ще дві жінки передавали обвинуваченому каміння. У результаті інциденту в Renault Duster було пошкоджено вітрове скло та капот.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та попросив не призначати йому суворого покарання. Суд також взяв до уваги його молодий вік, відсутність перебування на обліку у нарколога та психіатра, а також те, що чоловік компенсував завдані збитки.

Читайте також:

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі. Водночас від реального відбування покарання його звільнили, встановивши один рік іспитового строку.

Крім того, засуджений має відшкодувати 4800 гривень витрат за проведення експертиз. Також зауважимо, що вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.