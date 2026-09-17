Суд наказал мужчину, который бросал камни в автомобиль ТЦК

ТЦК и СП. Фото: "Суспільне"

В Ивано-Франковске судили мужчину, который во время мобилизационных мероприятий, проводимых военными ТЦК, бросил камни в их машину. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Zaxid.NET".

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Подробности дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 31 мая во дворе дома на улице Александра Довженко в Ивано-Франковске. В частности, обвиняемый заметил припаркованный Renault Duster, в котором находились полицейский и трое военнослужащих ТЦК, проводивших мобилизационные мероприятия. После этого он поднял камень и бросил его в автомобиль.

К мужчине присоединились и другие жильцы многоэтажки. Один из них сбросил с балкона в полицейский автомобиль неизвестный предмет, а еще две женщины передавали обвиняемому камни. В результате инцидента у Renault Duster были повреждены лобовое стекло и капот.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и попросил не назначать ему сурового наказания. Суд также принял во внимание его молодой возраст, отсутствие учета у нарколога и психиатра, а также то, что мужчина возместил причиненный ущерб.

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Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. В то же время от реального отбывания наказания его освободили, установив один год испытательного срока.

Кроме того, осужденный должен возместить 4800 гривен расходов на проведение экспертиз. Также отметим, что приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. По итогам дела суд запретил ей покидать Украину.