Чоловік набирав людей до ПВК "Вагнер" — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік набирав людей до ПВК "Вагнер" — яке покарання обрав для нього суд

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 03:32
Вінничанин вербував людей до ПВК "Вагнер" — що вирішив суд
Затримання зрадника. Фото: Прокуратура України

У Вінниці 46-річний чоловік підшукував людей до ПВК "Вагнер". За державну зраду його засудили до ув'язнення.

Про це 22 січня повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, упродовж листопада та грудня 2022 року фігурант вербував до ПВК "Вагнер" жителів Вінниці. Порушник діяв за завданням спецслужб РФ. За участь у бойових діях проти України він пропонував кандидатам від двох до чотирьох тисяч доларів щомісячної винагороди. Один із завербованих, який раніше відбував разом із підсудним термін в установі виконання покарань, охороняв стратегічно важливі російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисника викрили взимку 2023 року. 

Рішення суду

За державну зраду колаборант упродовж 15 років перебуватиме у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок ще не набув законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Львові судитимуть молодика, який хотів підкупити поліцейських і військовослужбовця ТЦК, щоб не проходити ВЛК. Його судитимуть.

Також ми повідомляли, що жителя Полтавщини судили за ухилення від мобілізації. Чоловік має бронювання, але його все одно притягнули до кримінальної відповідальності.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
