Винничанин вербовал людей в ЧВК "Вагнер" - что решил суд

Мужчина набирал людей в ЧВК "Вагнер" — какое наказание избрал для него суд
У Вінниці 46-річний чоловік підшукував людей до ПВК "Вагнер". За державну зраду його засудили до ув'язнення.
Про це 22 січня повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, упродовж листопада та грудня 2022 року фігурант вербував до ПВК "Вагнер" жителів Вінниці. Порушник діяв за завданням спецслужб РФ. За участь у бойових діях проти України він пропонував кандидатам від двох до чотирьох тисяч доларів щомісячної винагороди. Один із завербованих, який раніше відбував разом із підсудним термін в установі виконання покарань, охороняв стратегічно важливі російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.
Зловмисника викрили взимку 2023 року.
Рішення суду
За державну зраду колаборант упродовж 15 років перебуватиме у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок ще не набув законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Засуджений перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Львові судитимуть молодика, який хотів підкупити поліцейських і військовослужбовця ТЦК, щоб не проходити ВЛК. Його судитимуть.
Також ми повідомляли, що жителя Полтавщини судили за ухилення від мобілізації. Чоловік має бронювання, але його все одно притягнули до кримінальної відповідальності.
