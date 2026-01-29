Винничанин вербовал людей в ЧВК "Вагнер" - что решил суд

Задержание предателя. Фото: Прокуратура Украины

У Вінниці 46-річний чоловік підшукував людей до ПВК "Вагнер". За державну зраду його засудили до ув'язнення.

Про це 22 січня повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, упродовж листопада та грудня 2022 року фігурант вербував до ПВК "Вагнер" жителів Вінниці. Порушник діяв за завданням спецслужб РФ. За участь у бойових діях проти України він пропонував кандидатам від двох до чотирьох тисяч доларів щомісячної винагороди. Один із завербованих, який раніше відбував разом із підсудним термін в установі виконання покарань, охороняв стратегічно важливі російські об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисника викрили взимку 2023 року.

Рішення суду

За державну зраду колаборант упродовж 15 років перебуватиме у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок ще не набув законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Засуджений перебуває під вартою.

