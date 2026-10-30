Суд закрив справу проти жінки, які підробляла результати ВЛК для ухилення чоловіків від мобілізації

Чоловік на прийомі в лікаря. Фото ілюстративне: armyinform.com

На Буковині судили офтальмологиню ВЛК, які фальсифікувала медичні висновки, щоб чоловіків визнавали непридатними до військової служби та знімали їх з військового обліку. Попри скоєне суд вирішив закрити проти неї справу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Реклама

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, лікарка обіймала посаду офтальмологині в лікарні селища Глибока та входила до складу військово-лікарської комісії (ВЛК).

Упродовж 2022–2023 років вона вносила недостовірні відомості до медичної документації військовозобов'язаних. Як зазначено в судовій ухвалі, на підставі цих документів чоловіків визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку. У результаті вони отримували право виїжджати з України під час воєнного стану.

Зокрема, в березні 2022 року лікарка діагностувала одному з чоловіків захворювання, пов'язане з катарактою правого ока, після чого визнала його непридатним до військової служби. В іншому епізоді підставою для такого рішення стали зазначені в документах косоокість та амбліопія (зниження гостроти зору).

Читайте також:

Серед інших діагнозів, які фігурували в медичних документах, були:

короткозорість;

астигматизм;

інші порушення зору.

Також з матеріалів справи випливає, що встановлені кільком військовозобов'язаним діагнози не відповідали медичним критеріям, необхідним для визнання їх непридатними до проходження військової служби.

Дії лікарки кваліфікували як службове підроблення. За цією статтею їй загрожувало до трьох років обмеження волі з додатковою забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на аналогічний строк.

Рішення суду

На підготовчому засіданні лікарка звернулася до суду з проханням закрити кримінальне провадження у зв'язку із завершенням строків давності притягнення до відповідальності. Прокурор підтримав таку позицію та не висловив заперечень щодо закриття справи.

Суд узяв до уваги, що інкриміноване жінці правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів. Відповідно до законодавства, після спливу встановленого строку давності особу можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Для цього правопорушення такий строк становить три роки.

Зрештою суд звільнив лікарку від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та постановив закрити кримінальне провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.