СБУ затримала посадовців ТЦК. Фото: facebook.com/ssu.rivne

Служба безпеки України викрила у Рівненській області посадовців обласного та районного ТЦК та СП у ймовірному зловживанні впливом та отримання хабаря. Їх підозрюють у тому, що за дві тисячі доларів вони допомагали військовозобов'язаним громадянам України уникати розшуку та отримати час для бронювання. За ці діяння посадовців ТЦК суд може позбавити їх волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook управління Служби безпеки України у Рівненській області.

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Деталі справи

Згідно з дописом СБУ, у Рівненській області викрили корупційну схему, яка давала змогу військовозобов'язаним чоловікам уникати перебування в розшуку та отримувати додатковий час для оформлення бронювання від мобілізації.

"За матеріалами справи, до протиправної діяльності причетні дві працівниці одного з ТЦК та СП у Рівному та начальник відділу одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — вказано у публікації.

За інформацією правоохоронців, за грошову винагороду фігуранти допомагали виключити військовозобов'язаних із розшуку. Після цього посадовці не оголошували чоловіків повторно у розшук та дозволяли їм скористатися наданим часом для оформлення бронювання на підприємствах.

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"Вартість становила 2 тисячі доларів США з однієї особи. Правоохоронці затримали двох працівниць ТЦК та СП під час одержання 2 тисяч доларів США, а начальника відділу одного з районних ТЦК та СП — під час отримання 800 доларів США хабаря", — поінформували в СБУ.

Під час проведення обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони та гроші, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відомо, що двом працівницям ТЦК та СП оголосили підозри у зловживанні впливом, вчиненому з вимаганням неправомірної вигоди. Водночас начальнику відділу одного з районних територіальних центрів комплектування інкримінують "одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Як може покарати суд

"За інкримінованими статтями працівницям ТЦК та СП загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, а посадовцю районного ТЦК та СП — 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", — наголосили у Службі безпеки України.

Тим часом на сайті поліції Рівненщини вказано, що трьох посадовців ТЦК відсторонили від займаних посад. Наразі проходять слідчі дії щодо встановлення обставин і людей, які можуть бути причетними.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.