Чоловіка з відстрочкою засудили за ухилення від мобілізації

Житель Полтавщини не схотів отримувати повістку та не прийшов до ТЦК та СП. Свій вчинок він пояснив проблемами зі здоров'ям близької людини. Попри це, суд дійшов висновку, що чоловік заслуговує на покарання.

Про це 16 травня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

У листопаді минулого року фігурант, якого визнали придатним до військової служби, відмовився від отримання повістки. До військкомату для відправки на військову службу він теж не прибув — пояснив, що не зміг з'явитися до ТЦК через сімейні обставини та стан здоров'я дружини.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Адвокат підсудного просив, щоб його клієнта звільнили від відповідальності, тому що наразі чоловік уже має відстрочку, але суд не задовольнив це клопотання.

"Кримінальне правопорушення було вчинено 10 листопада 2025 року. 22 грудня повідомили про підозру. А відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації він отримав лише 23 грудня. Встановлення групи інвалідності, що надало право на відстрочку, відбулося уже після вчинення кримінального правопорушення", — зазначили у ТЦК та СП.

Під час винесення вироку суддя Великобагачинського районного суду Полтавської області врахував сімейні обставини обвинуваченого, а також те, що чоловік має позитивні характеристики та утримує малолітню дитину. Фігуранта засудили до трьох років в'язниці, але замінили реальний термін ув'язнення роком іспитового.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що на чоловік використовував підроблений документ про інвалідність своєї дитини та ухилився від мобілізації. Порушник свою провину визнав. Йому призначили рік іспитового року.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав про військовозобов'язаного, який перешкоджав діяльності військових. У Telegram чоловік повідомляв про локації, де працювали групи оповіщення. Упродовж року фігурант перебуватиме на іспитового строку.