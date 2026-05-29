Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Рятувальник ухилився від мобілізації: вирок суду

Рятувальник ухилився від мобілізації: вирок суду

Ua
Дата публікації: 29 травня 2026 03:32
Рятувальник ухилився від мобілізації: вирок суду
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС України

У селі Великі Будища Полтавської області рятувальник місцевої пожежної частини ухилився від мобілізації. Свій вчинок чоловік пояснив страхом перед службою і небажанням залишати родину. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Гадяцький районний суд ухвалив 13 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 16 липня минулого року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до військової служби. Того  ж дня чоловіку вручили бойову повістку. 10 жовтня він мав прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини, але рятувальник у визначену дату не прибув до військкомату й не повідомив про причини неявки. 

Рішення суду 

Під час судового засідання вогнеборець визнав свою провину. 

"Пояснив, що він дійсно не з`явився для відправки до військової частини, оскільки злякався, також не міг залишити двох дітей та дружину, яка не працює", — йдеться у вироку.

Читайте також:

Чоловік офіційно працює у Великобудищанському загоні місцевої пожежної охорони місцевої пожежної команди, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не мав судимостей, утримує дітей, не перебуває на обліках у нарколога та психіатра. Суддя врахував ці факти, але дійшов висновку, що в умовах відкритої збройної агресії РФ ухилення від військової служби становить небезпеку для суспільства. 

"Звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян та суспільства загалом негативне враження безладдя та безкарності", — зазначається в судовому рішенні. 

Рятувальнику призначили три роки ув'язнення. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

суд рятувальники судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації