Рятувальник ухилився від мобілізації: вирок суду

У селі Великі Будища Полтавської області рятувальник місцевої пожежної частини ухилився від мобілізації. Свій вчинок чоловік пояснив страхом перед службою і небажанням залишати родину. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Гадяцький районний суд ухвалив 13 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 16 липня минулого року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до військової служби. Того ж дня чоловіку вручили бойову повістку. 10 жовтня він мав прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини, але рятувальник у визначену дату не прибув до військкомату й не повідомив про причини неявки.

Рішення суду

Під час судового засідання вогнеборець визнав свою провину.

"Пояснив, що він дійсно не з`явився для відправки до військової частини, оскільки злякався, також не міг залишити двох дітей та дружину, яка не працює", — йдеться у вироку.

Чоловік офіційно працює у Великобудищанському загоні місцевої пожежної охорони місцевої пожежної команди, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не мав судимостей, утримує дітей, не перебуває на обліках у нарколога та психіатра. Суддя врахував ці факти, але дійшов висновку, що в умовах відкритої збройної агресії РФ ухилення від військової служби становить небезпеку для суспільства.

"Звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян та суспільства загалом негативне враження безладдя та безкарності", — зазначається в судовому рішенні.

Рятувальнику призначили три роки ув'язнення. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.