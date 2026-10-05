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Главная Мобилизация Мужчина подделал удостоверение добровольца ТрО: решение суда

Мужчина подделал удостоверение добровольца ТрО: решение суда

Ua ru
5 октября 2026 03:32
Жителя Полтавщины приговорили к наказанию за подделку удостоверения добровольца ТрО
Удостоверение добровольца ТрО. Фото иллюстративное: mobicase.com.ua

Жителя Кременчуга Полтавской области осудили за препятствование работе военных во время военного положения. За деньги он изготовил военнообязанному документы, благодаря которым тот смог бы избежать мобилизации. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, но сидеть в тюрьме он не будет.

Об этом 30 сентября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, в ноябре 2024 года фигурант предложил знакомому "услугу": за пять тысяч долларов изготовить документы, которые стали бы основанием для освобождения от призыва. 29 ноября возле автозаправки в Кременчуге делец получил от "клиента" первую часть оплаты: 2,5 тысячи долларов. Тогда же знакомый передал ему фотографии, копии паспорта и оригинал приписного удостоверения.

4 декабря военнообязанный получил поддельное удостоверение добровольца территориальной обороны и заплатил нарушителю еще 2,5 тысячи долларов.

Решение суда

Обвиняемый раскаялся, содействовал расследованию и заключил с прокурором соглашение о признании вины. За препятствование работе военных (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины) суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но заменил реальный срок на два года условного. Также осужденный должен перечислить благотворительный взнос на нужды ВСУ.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Львовщины помогал военнообязанным уклоняться от призыва. Мужчина администрировал Viber-сообщество, где сообщали о работе групп оповещения. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что жителя Волынской области осудили за препятствование мобилизации. Осужденный — активный подписчик Viber-группы. В сообществе он неоднократно сообщал, где работают группы оповещения.

суд мобилизация документы военнообязанные судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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