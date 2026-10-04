Администратора Viber-группы осудили за препятствование работе военных

Группа оповещения проверяет документы военнообязанных. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

Во Львовской области вынесли приговор администратору Viber-сообщества. Мужчина распространял информацию о том, где находились военнослужащие ТЦК, по каким маршрутам они передвигались и когда проводили оповещение. Нарушителя могли лишить свободы, но заменили реальный срок заключения испытательным.

Об этом 30 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

В группе, на которую подписались более 14 тысяч человек, систематически сообщали не только о работе представителей военкомата, но и о том, где работают и проводят мероприятия по оповещению полицейские экипажи. Такая информация помогала военнообязанным избегать призыва.

Решение суда

Сокальский районный суд Львовской области рассмотрел дело 13 января прошлого года. Обвиняемому назначили пять лет тюрьмы, но решили, что наказание можно заменить годом испытательного срока. Два телефона, с помощью которых фигурант администрировал группу, конфисковали.

"Перед публикацией стоит задуматься о возможных последствиях... То, что может казаться обычным сообщением в соцсетях или мессенджере, в конкретных обстоятельствах может стать предметом уголовного производства", — говорится в сообщении регионального военкомата.

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