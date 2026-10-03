Суд обмежив керівника ТЦК, який займався завищенням показників мобілізації

Співробітник ТЦК спілкується з чоловіком. Ілюстративне фото: кадр із відео

В Івано-Франківській області судили керівника одного з районних ТЦК та СП за ймовірне завищення показників мобілізації. Суд вже ухвалив щодо нього певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Івано-Франківськ".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний є уродженцем селища Мангуш Донецької області та має військове звання підполковника. Він виконував обов'язки начальника районного ТЦК та СП.

У березні 2026 року чоловіка затримали за підозрою у вимаганні у військовозобов'язаних по 1 тисячі доларів за зняття їх із розшуку в системі "Оберіг".

Згідно з новим клопотанням прокурора, у період із 18 грудня 2025 року до 24 січня 2026 року підполковник вносив недостовірні відомості про нібито мобілізацію військовозобов'язаних.

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При цьому фактично вони "служили" лише в системі "Оберіг" та не були зараховані до списків особового складу військових частин.

Таким чином, керівник районного ТЦК та СП фіктивно оформив як прийнятих на службу 28 військовозобов'язаних громадян, які насправді не числилися у складі жодної військової частини. Як зазначає прокурор, таким чином підозрюваний міг штучно збільшувати показник виконання мобілізаційного плану.

За новими епізодами підполковнику, крім одержання хабаря, інкримінують ч. 1 та ч. 3 ст. 362, а також ч. 1 ст. 366 ККУ. На судове засідання підозрюваний та його захисник не прибули.

Рішення суду

Калуський міськрайонний суд обрав для керівника районного ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів.

Відповідно до покладених на нього обов'язків, підозрюваний повинен за першою вимогою з'являтися до слідчого, прокурора або суду, не залишати місце проживання та реєстрації без відповідного дозволу, а також передати на зберігання свій закордонний паспорт.

У разі невиконання встановлених судом обов'язків підозрюваному може бути призначене грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

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