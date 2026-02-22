Чоловік не прийшов до ТЦК після отримання повістки — як його покарав суд

Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

У Сумській області військовозобов'язаний чоловік ухилився від мобілізації. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. 3 травня минулого року чоловіку вручили бойову повістку. Згідно з цим документом, військовозобов'язаний мав 4 травня о 17:00 прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини. Чоловік отримав повістку під особистий підпис, але за викликом не з'явився, хоча й не мав поважних причин для неявки.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував.

"Допитаний винуватим себе визнав та пояснив, що обставини, які викладені в обвинувальному акті, є правильними. Він дійсно не з`явився за повісткою на відправку у військову частину. У вчиненому розкаюється. На даний час він проходить службу у військовій частині", — йдеться у вироку.

Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Сумський апеляційний суд.

Нагадаємо, у Чернігівській області курсант самовільно залишив військову частину й понад рік не повертався на службу. Йому призначили п'ять років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що житель Донецька добровільно долучився до так званої міліції ДНР. Заочно його засудили до 15 років в'язниці.