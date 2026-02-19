Відео
Курсант утік зі служби — яке покарання обрав для нього суд

Дата публікації: 19 лютого 2026 15:05
Курсант скоїв СЗЧ — що вирішив суд
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Чернігівській області курсант восени 2024 року самовільно залишив військову частину та не повернувся, доки його не затримали. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Козелецький районний суд Чернігівської області ухвалив 4 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Курсант залишив військову частину 22 листопада 2024 року й не виконував службових обов'язків понад рік.

"Не повернувся, проводячи час на власний розсуд, не пов'язуючи його із проходженням військової служби та не вживаючи жодних заходів для повернення до військової частини за наявності реальної на те можливості", — йдеться у вироку.

27 листопада минулого року втікача затримали.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину повністю визнав і розкаявся. Йому призначили п'ять років ув'язнення, але впродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Чернігівській області винесли вирок за скоєння СЗЧ солдату. Військовий проведе у в'язниці п'ять років.

Також ми повідомляли, що на Вінниччині судитимуть заступника селищного голови. Посадовець обіцяв за гроші допомогти військовозобов'язаному уникнути призову.

суд армія мобілізація СЗЧ військова служба судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
