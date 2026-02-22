Видео
Україна
Видео

Мужчина после получения повестки не пришел в ТЦК — что решил суд

Мужчина после получения повестки не пришел в ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 01:03
Мужчина проигнорировал боевую повестку — какое решение принял суд
Военнообязанный с военнослужащим ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

На Сумщине мужчина призывного возраста уклонился от мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности. 

Об этом говорится в приговоре, который Тростянецкий районный суд Сумской области принял 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. 3 мая прошлого года мужчине вручили боевую повестку. Согласно этому документу, военнообязанный должен был 4 мая в 17:00 прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Мужчина получил повестку под личную подпись, но по вызову не явился, хотя и не имел уважительных причин для неявки.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал.

"Допрошенный виноватым себя признал и объяснил, что обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, являются правильными. Он действительно не явился по повестке на отправку в воинскую часть. В содеянном раскаивается. В настоящее время он проходит службу в воинской части", — говорится в приговоре.

Мужчину приговорили к трем годам заключения, но заменили реальный срок годом испытательного. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Сумской апелляционный суд.

Напомним, в Черниговской области курсант самовольно оставил воинскую часть и более года не возвращался на службу. Ему назначили пять лет заключения.

Также мы сообщали, что житель Донецка добровольно присоединился к так называемой милиции ДНР. Заочно его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
