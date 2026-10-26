Представники ТЦК на вулиці. Фото: "Суспільне Черкаси"

В Івано-Франківській області судили чоловіка, який створив дві групи у застосунку Viber, які фактично перешкоджали мобілізації та роботі представників ТЦК. За скоєне суд ухвалив певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік родом із села Куцівка Черкаської області, який наразі проживає у Поляниці, у лютому та березні 2025 року створив дві групи у Viber — "Мінти SOS" та "Поляниця Буковель". Мета їх створення полягала в інформуванні учасників про переміщення військовослужбовців ТЦК та СП у Надвірнянському районі. Крім того, адміністратор відкрив можливість надсилати до чатів відео та фотографії.

Так, у період із 18 березня 2025 року до 28 травня 2026 року в цих групах опублікували 17 повідомлень із попередженнями про діяльність представників ТЦК. Учасники чату дописах зазначали місця перебування військовослужбовців у Надвірній, Делятині, Яремчі, Заріччі, Доброті та Яблуниці, а також у Поляниці, зокрема на території гірськолижного курорту Буковель.

Дії чоловіка кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Вже 28 жовтня 2026троку він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Так, чоловік визнав свою провину в повному обсязі, розкаявся та зобов'язався допомагати слідству. Крім того, чоловік перерахував 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ.

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Рішення суду

Суд призначив чоловікові п’ять років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням на два роки. Протягом іспитового строку засуджений має періодично відвідувати орган пробації, інформувати його про зміну місця проживання, роботи чи навчання, а також не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.