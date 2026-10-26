Представители ТЦК на улице. Фото: "Суспільне Черкаси"

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который создал в приложении Viber две группы, фактически препятствовавшие мобилизации и работе представителей ТЦК. За содеянное суд вынес соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина родом из села Куцивка Черкасской области, который в настоящее время проживает в Полянице, в феврале и марте 2025 года создал две группы в Viber — "Минты SOS" и "Поляница Буковель". Цель их создания заключалась в информировании участников о перемещении военнослужащих ТЦК и СП в Надворнянском районе. Кроме того, администратор открыл возможность отправлять в чаты видео и фотографии.

Так, в период с 18 марта 2025 года по 28 мая 2026 года в этих группах было опубликовано 17 сообщений с предупреждениями о деятельности представителей ТЦК. Участники чата в своих сообщениях указывали места нахождения военнослужащих в Надвирной, Делятине, Яремче, Заречье, Доброте и Яблунице, а также в Полянице, в частности на территории горнолыжного курорта Буковель.

Действия мужчины квалифицировали как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Уже 28 октября 2026 года он заключил с прокурором соглашение о признании вины. Так, мужчина признал свою вину в полном объеме, раскаялся и обязался содействовать следствию. Кроме того, мужчина перечислил 100 тысяч гривен в помощь ВСУ.

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Решение суда

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, однако освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на два года. В течение испытательного срока осужденный должен периодически посещать орган пробации, информировать его об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без соответствующего согласования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.