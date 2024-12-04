Військовий отримав статус "придатний" попри проблеми зі здоров’ям — як діяти

Медичне обстеження військового. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Усі мобілізовані військовозобов'язані громадяни України перед відправкою до навчальної частини мають обов'язково пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На ній визначають придатність громадянина до служби на фронті чи в тилу. Проте, трапляються випадки, коли людину із захворюваннями або з поганим самопочуттям все ж визнають придатною до служби.

Як діяти в такій ситуації пояснив адвокат Юрій Айвазян.

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Які існують підстави для оскарження ВЛК

Українське законодавство не передбачає вичерпного переліку причин для оскарження рішень військово-лікарської комісії (ВЛК). Проте найбільш поширеними підставами є:

ігнорування існуючого захворювання, травми чи поранення;

неврахування взаємозв’язку між декількома захворюваннями, травмами або пораненнями;

заниження ступеня порушення функцій організму через захворювання, травми чи поранення;

порушення процедури медичного огляду (наприклад, встановлення діагнозу лікарем неналежної спеціалізації).

Що робити якщо мобілізували з поганим станом здоров'я

У такій ситуації є кілька варіантів дій. Військовослужбовець має право звернутися із заявою до штатної військово-лікарської комісії (ВЛК) з проханням переглянути рішення.

Порядок оскарження регламентується відповідними нормативними документами, такими як Наказ МОУ №402 та Закон України "Про звернення громадян".

Заяву слід подати в строки, передбачені законодавством. Якщо скарга буде визнана обґрунтованою, комісія може направити військовослужбовця на повторний або контрольний медичний огляд.

Висловіть незгоду з висновком нижчої ВЛК і викладіть підстави для оскарження. Додайте прохання про повторний медичний огляд у комісії, до якої подається звернення. Докладіть копії всіх документів, виданих ВЛК, висновки якої оскаржуються.

Додатково рекомендується надати медичні документи, які підтверджують наявність серйозних захворювань чи травм. Це можуть бути:

виписки з лікарні;

історія хвороби;

результати медичних досліджень;

медична картка.

Командування ігнорує рапорт — куди звертатися далі

Необхідно подати рапорт на ім’я командира щодо направлення на лікування. У разі відмови або ігнорування рапорту, варто звернутися зі скаргою до вищого командування або до Міністерства оборони України.

Нагадаємо, юристи пояснили, що потрібно робити, якщо працівники ТЦК та СП примусово відправляють на ВЛК.

Також в роботі ВЛК встановлені чіткі терміни, коли комісія має нада рішення щодо стану здоров'я громадянина — як оскаржити затримку такого рішення.