Военный получил статус "пригоден" несмотря на проблемы со здоровьем — как действовать

Медицинское обследование военного. Фото иллюстративное: УНИАН

Все мобилизованные военнообязанные граждане Украины перед отправкой в учебную часть должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На нем определяют пригодность гражданина к службе на фронте или в тылу. Однако бывают случаи, когда человека с заболеваниями или с плохим самочувствием все же признают пригодным к службе.

Как действовать в такой ситуации объяснил адвокат Юрий Айвазян.

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Какие существуют основания для обжалования ВВК

Украинское законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня причин для обжалования решений военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако наиболее распространенными основаниями являются:

игнорирование существующего заболевания, травмы или ранения;

неучет взаимосвязи между несколькими заболеваниями, травмами или ранениями;

занижение степени нарушения функций организма из-за заболеваний, травм или ранений;

нарушение процедуры медицинского осмотра (например, установление диагноза врачом ненадлежащей специализации).

Что делать если мобилизовали с плохим состоянием здоровья

В такой ситуации есть несколько вариантов действий. Военнослужащий имеет право обратиться с заявлением в штатную военно-врачебную комиссию (ВВК) с просьбой пересмотреть решение.

Порядок обжалования регламентируется соответствующими нормативными документами, такими, как Приказ МОУ №402 и Закон Украины "Об обращениях граждан".

Заявление следует подать в сроки, предусмотренные законодательством. Если жалоба будет признана обоснованной, комиссия может направить военнослужащего на повторное или контрольное медицинское освидетельствование.

Выразите несогласие с заключением низшей ВВК и изложите основания для обжалования. Добавьте просьбу о повторном медицинском осмотре в комиссии, в которую подается обращение. Приложите копии всех документов, выданных ВВК, выводы которой обжалуются.

Дополнительно рекомендуется предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие серьезных заболеваний или травм. Это могут быть:

выписки из больницы;

история болезни;

результаты медицинских исследований;

медицинская карта.

Командование игнорирует рапорт — куда обращаться дальше

Необходимо подать рапорт на имя командира по направлению на лечение. В случае отказа или игнорирования рапорта, следует обратиться с жалобой в высшее командование или в Министерство обороны Украины.

Напомним, юристы объяснили, что нужно делать, если работники ТЦК и СП принудительно отправляются на ВВК.

Также в работе ВВК установлены четкие сроки, когда комиссия имеет решение о состоянии здоровья гражданина — как обжаловать задержку такого решения.