Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити arrow

Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити

2 грудня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК примусово відправляє на ВЛК — коли є такі підстави і що робити
Медичне обстеження. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Існують випадки, коли ТЦК примусово направляє на проходження ВЛК. Інколи громадяни скаржаться, що працівники територіальних центрів комплектування вдаються до тиску чи навіть утримання осіб із метою примусу до проходження медичної комісії. 

Чи законні такі дії з боку ТЦК та СП та як діяти в таких ситуаціях пояснили юристи Insenin.

Читайте також:

Чи мають право в ТЦК направляти особу на проходження ВЛК

Працівники ТЦК мають законне право видавати направлення на проходження ВЛК для визначення придатності особи до військової служби. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від виконання цього зобов’язання, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Проте важливо розуміти, що цей процес повинен бути законним і не супроводжуватися діями, які можна розглядати як незаконне затримання або примус.

Тобто ТЦК, будучи структурним підрозділом Збройних Сил України, виконує функції лише оповіщення громадян, організації проходження ВЛК та мобілізації.

Проте, цей орган не наділений повноваженнями правоохоронного органу, а отже, не має права затримувати або позбавляти волі громадян, навіть якщо ті порушують правила військового обліку. Подібні дії є виключною компетенцією правоохоронних структур, таких як Національна поліція.

Хто не підлягає направленню на ВЛК у воєнний час

Згідно з чинним законодавством, звільняються від проходження ВЛК у період дії воєнного стану:

  • чоловіки, які перебувають на обліку призовників;
  • особи, виключені з військового обліку;
  • ті, хто вже визнані ВЛК непридатними до служби з виключенням з військового обліку.

Направлення на ВЛК може бути здійснене не тільки тим ТЦК, де особа перебуває на обліку, але й будь-яким іншим ТЦК на території України.

Як діяти у випадку примусового направлення на ВЛК

Районний ТЦК має повноваження направляти військовозобов’язаних на ВЛК. Водночас відмова від проходження медичної комісії є порушенням з боку громадянина.

Однак і дії представників ТЦК, які супроводжуються фізичним або психологічним примусом, є неприйнятними та потребують правової оцінки. Затримання, побиття або будь-які інші незаконні методи впливу мають бути негайно зафіксовані, і такі випадки слід доводити до уваги правоохоронних органів або подавати скарги до вищих інстанцій.

У таких випадках потрібно: 

  • вимагати складення протоколу про вчинення адміністративного затримання;
  • якщо відбувається незаконне затримання, звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення представниками ТЦК та СП;
  • вимагати складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210-1 КУпАП;
  • зареєструвати скаргу на гарячій лінії Міністерства оборони.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України змінило положення щодо ВЛК та Центру рекрутингу — вже відомо, як вони діятимуть разом.

Також юристка пояснила, які терміни роботи ВЛК прийнятні для рішення щодо стану призовника після огляду та як оскаржити порушення. 

військовий призов мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані медогляд правопорушення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:28 В Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу у 2025 році

15:28 Мінімальна зарплата і податки — що змінилося у грудні 2024 року

15:25 Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити

Новина з фото

15:07 Як купити військові облігації та скільки можна заробити

15:05 Святковий стіл у Харкові — як змінилися ціни на продукти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:03 В одеському супермаркеті продали цукерки з личинками

14:53 Вдвічі більше грошей в грудні — кому прийде 13-та зарплата

14:50 Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять

14:41 Коли тестові завдання зводять з розуму — що дратує кандидатів

14:39 Пакет військової допомоги від Німеччини — що він включає

15:28 В Міносвіти розповіли, як зміняться правила вступу у 2025 році

15:28 Мінімальна зарплата і податки — що змінилося у грудні 2024 року

15:25 Примусова відправка на ВЛК від ТЦК — поради юриста що робити

Новина з фото

15:07 Як купити військові облігації та скільки можна заробити

15:05 Святковий стіл у Харкові — як змінилися ціни на продукти

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

15:03 В одеському супермаркеті продали цукерки з личинками

14:53 Вдвічі більше грошей в грудні — кому прийде 13-та зарплата

14:50 Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять

14:41 Коли тестові завдання зводять з розуму — що дратує кандидатів

14:39 Пакет військової допомоги від Німеччини — що він включає

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК