ТЦК примусово відправляє на ВЛК — коли є такі підстави і що робити

Медичне обстеження. Фото: УНІАН

Існують випадки, коли ТЦК примусово направляє на проходження ВЛК. Інколи громадяни скаржаться, що працівники територіальних центрів комплектування вдаються до тиску чи навіть утримання осіб із метою примусу до проходження медичної комісії.

Чи законні такі дії з боку ТЦК та СП та як діяти в таких ситуаціях пояснили юристи Insenin.

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Чи мають право в ТЦК направляти особу на проходження ВЛК

Працівники ТЦК мають законне право видавати направлення на проходження ВЛК для визначення придатності особи до військової служби. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від виконання цього зобов’язання, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Проте важливо розуміти, що цей процес повинен бути законним і не супроводжуватися діями, які можна розглядати як незаконне затримання або примус.

Тобто ТЦК, будучи структурним підрозділом Збройних Сил України, виконує функції лише оповіщення громадян, організації проходження ВЛК та мобілізації.

Проте, цей орган не наділений повноваженнями правоохоронного органу, а отже, не має права затримувати або позбавляти волі громадян, навіть якщо ті порушують правила військового обліку. Подібні дії є виключною компетенцією правоохоронних структур, таких як Національна поліція.

Хто не підлягає направленню на ВЛК у воєнний час

Згідно з чинним законодавством, звільняються від проходження ВЛК у період дії воєнного стану:

чоловіки, які перебувають на обліку призовників;

особи, виключені з військового обліку;

ті, хто вже визнані ВЛК непридатними до служби з виключенням з військового обліку.

Направлення на ВЛК може бути здійснене не тільки тим ТЦК, де особа перебуває на обліку, але й будь-яким іншим ТЦК на території України.

Як діяти у випадку примусового направлення на ВЛК

Районний ТЦК має повноваження направляти військовозобов’язаних на ВЛК. Водночас відмова від проходження медичної комісії є порушенням з боку громадянина.

Однак і дії представників ТЦК, які супроводжуються фізичним або психологічним примусом, є неприйнятними та потребують правової оцінки. Затримання, побиття або будь-які інші незаконні методи впливу мають бути негайно зафіксовані, і такі випадки слід доводити до уваги правоохоронних органів або подавати скарги до вищих інстанцій.

У таких випадках потрібно:

вимагати складення протоколу про вчинення адміністративного затримання;

якщо відбувається незаконне затримання, звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення представниками ТЦК та СП;

вимагати складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210-1 КУпАП;

зареєструвати скаргу на гарячій лінії Міністерства оборони.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України змінило положення щодо ВЛК та Центру рекрутингу — вже відомо, як вони діятимуть разом.

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