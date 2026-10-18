Рішення суду. Фото: скриншот YouTube

У Полтаві проходить суд щодо чоловіка, який за неправомірну вигоду міг організувати виготовлення фіктивних військових посвідчень. За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, правоохоронці отримали інформацію про ймовірне вимагання грошей жителем Полтави у змові з невстановленими службовими особами. За даними слідства, кошти могли брати за зняття військовозобов'язаних із військового обліку шляхом оформлення фіктивних медичних документів.

Крім того, слідчі перевіряють можливу причетність чоловіка до організації схеми отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців медичних закладів. Йдеться про встановлення діагнозів, які дають підстави для непридатності до проходження військової служби.

Також правоохоронці припускають, що могли виготовлятися підроблені посвідчень учасника бойових дій, добровольця територіальної оборони та учасника відповідного формування.

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Відомо, що 7 жовтня 2026 року за місцем проживання чоловіка провели обшук. За його результатами слідство звернулося до суду з проханням накласти арешт на вилучене майно, яке може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Під час обшуку вилучили:

шість незаповнених бланків посвідчень учасника бойових дій;

військові та медичні документи;

печатку з написом Міністерства оборони України та військової частини;

ламіноване посвідчення "Легіон";

незаповнені бланки повісток, товарних чеків та інші документи;

два мобільні телефони Xiaomi Redmi із SIM-картками;

700 доларів США — сім банкнот номіналом 100 доларів кожна.

Рішення суду

Суд підтримав клопотання слідства та ухвалив рішення про арешт вилученого майна. На думку слідчого судді, ці речі й документи можуть бути важливими для встановлення обставин справи та використовуватися як докази під час розслідування.

Зауважимо, що кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 358 ККУ. Йдеться про ймовірне одержання неправомірної вигоди та використання підроблених документів.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із забороною обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

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