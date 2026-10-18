Решение суда. Фото: скриншот с YouTube

В Полтаве проходит суд над мужчиной, который за вознаграждение мог организовать изготовление поддельных военных удостоверений. За содеянное ему может грозить лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, правоохранители получили информацию о возможном вымогательстве денег жителем Полтавы в сговоре с неустановленными должностными лицами. По данным следствия, средства могли взиматься за снятие военнообязанных с воинского учета путем оформления фиктивных медицинских документов.

Кроме того, следователи проверяют возможную причастность мужчины к организации схемы получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц медицинских учреждений. Речь идет об установлении диагнозов, дающих основания для признания негодности к прохождению военной службы.

Также правоохранители предполагают, что могли изготавливаться поддельные удостоверения участника боевых действий, добровольца территориальной обороны и участника соответствующего формирования.

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Известно, что 7 октября 2026 года по месту жительства мужчины был проведен обыск. По его результатам следствие обратилось в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество, которое может иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

В ходе обыска были изъяты:

шесть незаполненных бланков удостоверений участника боевых действий;

военные и медицинские документы;

печать с надписью Министерства обороны Украины и воинской части;

ламинированное удостоверение «Легион»;

незаполненные бланки повесток, товарных чеков и другие документы;

два мобильных телефона Xiaomi Redmi с SIM-картами;

700 долларов США — семь банкнот номиналом 100 долларов каждая.

Решение суда

Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте изъятого имущества. По мнению следственного судьи, эти вещи и документы могут иметь важное значение для установления обстоятельств дела и использоваться в качестве доказательств в ходе расследования.

Отметим, что уголовное производство было возбуждено по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 358 УК Украины. Речь идет о предполагаемом получении неправомерной выгоды и использовании поддельных документов.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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