Чоловік зливав дані про ТЦК та поліцію: що вирішив суд

Терези правосуддя, смартфон у руці.

Жителя Полтавщини засудили за перешкоджання діяльності ЗСУ. Чоловік поширював у Telegram інформацію про роботу груп оповіщення. За вчинене йому призначили строк, щоправда, умовний.

Про це 29 квітня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Упродовж минулого року фігурант систематично писав у месенджері про локації в Полтавському районі, де війсьовослужбовці ТЦК та СП разом із поліцейськими проводили мобілізаційні заходи. Зокрема, він писав про роботу мобільних груп, блокпости та переміщення службового транспорту.

"Така діяльність сприяла уникненню військовозобов'язаними контактів із представниками ТЦК та СП і, як наслідок, негативно впливала на ефективність мобілізаційних заходів", — зазначили у військкоматі.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся та сприяв розкриттю злочину.

Чоловік мав провести у в'язниці п'ять років, але Зіньківський районний суд Полтавської області звільнив його від відбування покарання, замінивши реальний термін роком іспитового. Упродовж цього періоду засуджений має виконувати низку обов'язків, зокрема періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти, якщо змінить місце проживання чи роботи.

Мобільний телефон, який фігурант використовував для поширення інформації про мобілізаційні заходи, конфіскували.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що на Прикарпатті військовослужбовець ТЦК та СП зламав мобілізованому ребро. Працівника військкомату засудили до року службового обмеження. Упродовж такого ж періоду з його зарплати відраховуватимуть 10% у дохід держави.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Волині мобілізували непридатного до служби. Суд дійшов висновку, що призов був незаконним. Військова частина має виключити чоловіка зі списків особового складу.