ТЦК мобілізували чоловіка попри непридатність: що вирішив суд

На Волині пройшов суд щодо чоловіка, якого взяли на військовий облік та мобілізували попри непридатність до служби. Наразі суддя поставив крапку у цій справі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, рішенням від 17 квітня встановлено, що ще у 2007 році за результатами ВЛК позивача визнали непридатним до проходження служби через захворювання. Його виключили з військового обліку на підставі ст. 38 "А" Розкладу хвороб (наказ МОУ №402), яка стосується тяжких патологій серцево-судинної системи, а відповідні відомості внесли до державного реєстру у вересні 2025 року.

Попри це, 26 грудня 2025 року чоловіка затримали та того ж дня призвали під час мобілізації. Його направили до військової частини, де включили до списків особового складу.

У суді представники ТЦК сказали, що, незважаючи на дані про непридатність, волинянина автоматично поставили на військовий облік, а вже за результатами нової військово-лікарської комісії його його придатним, що й стало підставою для мобілізації.

Водночас у військовій частині наголосили, що після зарахування до списків особового складу наказ про призов уже був реалізований. Також там додали, що чинне законодавство не передбачає можливості звільнення чи виключення зі служби за рішенням суду, оскільки процедура мобілізації є незворотною.

Рішення суду

Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що взяття чоловіка на військовий облік та його подальший призов були протиправними.

Тож суддя визнав відповідний наказ про мобілізацію незаконним і скасував його, а також зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.

