Мужчина сливал данные о ТЦК и полиции: что решил суд

Жителя Полтавщины осудили за препятствование деятельности ВСУ. Мужчина распространял в Telegram информацию о работе групп оповещения. За совершенное ему назначили срок, правда, условный.

Об этом 29 апреля сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

В течение прошлого года фигурант систематически писал в мессенджере о локациях в Полтавском районе, где военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейскими проводили мобилизационные мероприятия. В частности, он сообщал о работе мобильных групп, блокпостах и перемещении служебного транспорта.

"Такая деятельность способствовала избежанию военнообязанными контактов с представителями ТЦК и СП и, как следствие, негативно влияла на эффективность мобилизационных мероприятий", — отметили в военкомате.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности, раскаялся и способствовал раскрытию преступления.

Читайте также:

Мужчина должен был провести в тюрьме пять лет, но Зеньковский районный суд Полтавской области освободил его от отбывания наказания, заменив реальный срок годом испытательного. В течение этого периода осужденный должен выполнять ряд обязанностей, в частности периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать, если изменит место жительства или работы.

Мобильный телефон, который фигурант использовал для распространения информации о мобилизационных мероприятиях, конфисковали.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что на Прикарпатье военнослужащий ТЦК и СП сломал мобилизованному ребро. Работника военкомата приговорили к году служебного ограничения. В течение такого же периода с его зарплаты будут отчислять 10% в доход государства.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что на Волыни мобилизовали непригодного к службе. Суд пришел к выводу, что призыв был незаконным. Воинская часть должна исключить мужчину из списков личного состава.