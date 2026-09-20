Суд покарав чоловіка, який зливав місця розташування ТЦК у Telegram

Перевірка документів працівниками ТЦК та СП. Фото: кадр з відео

У Чернігівській області судили адміністратора одного з Telegram-каналів, де поширювалася інформація про те, де в Деснянській, Остерській та Козелецькій громадах поліція і представники ТЦК проводять мобілізаційні заходи. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, перебуваючи у селі Короп’є Чернігівського району, стежив за повідомленнями учасників чату та контролював дотримання встановлених ним правил. Зокрема, він дозволяв публікувати інформацію виключно про місця перебування працівників поліції та представників ТЦК та СП. Водночас користувачів, які не дотримувалися цих вимог, чоловік блокував.

Також він змінив налаштування конфіденційності каналу таким чином, щоб сторонні особи не могли переглядати повідомлення, список учасників та інформацію про адміністраторів.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся.

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Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас від відбування основного покарання його звільнили, встановивши іспитовий строк тривалістю три роки.

Вирок ще може бути оскаржений у Чернігівському апеляційному суді впродовж 30 днів із моменту його проголошення.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Львівщині судили подружжя, які були адміністраторами Viber-групи та зливали місця розташування ТЦК. За скоєне їм призначили іспитовий строк.

Також ми писали, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. Суд за результатами справи заборонив їй покидати Україну.