На Харківщині жінку засудили за інформування про місця роботи груп оповіщення

Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Черкаський обласний ТЦК та СП

Уродженка Мерефи Харківської області перешкоджала роботі ТЦК та СП. Жінка була адміністраторкою Telegram-каналу і писала в цьому пабліку про роботу груп оповіщення, щоб військовозобов'язані могли уникати зустрічей із ними. Порушниця могла провести найближчі роки у в'язниці, але суддя вирішив, що покарання можна замінити менш суворим.

Про це йдеться у вироку, який Харківський районний суд Харківської області ухвалив 3 вересня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка з 1 квітня минулого року адмініструвала Telegram-канал, який налічував 29 підписників. Про роботу військовослужбовців ТЦК у Харкові та на Харковщині жінка повідомляла у вересні та жовтні того ж року.

"Доводила інформацію про перебування військовослужбовців під час виконання останніми заходів із призову громадян України (військовозобов`язаних та резервістів) під час мобілізації", — йдеться в судових матеріалах.

У вироку зазначається, що в такий спосіб порушниця допомагала тим, хто ухиляється від військового обліку або порушує його, уникати отримання повісток.

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Рішення суду

Обвинувачена повністю визнала свою провину та перерахувала на потреби ЗСУ десять тисяч гривень. Жінку засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від цього покарання, призначивши замість нього два роки іспитового строку.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ZAXID.NET повідомляв, що на Львівщині винесли вирок подружжю. Пара поширювала у Viber інформацію про роботу груп оповіщення. І чоловіку, і жінці призначили півтора року іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що житель Полтавщини у Viber публікував повідомлення, у яких зазначав, де працюють військовослужбовці ТЦК і поліцейські. Знаючи про локації, де можна отримати повістку, військовозобов’язані уникали цих локацій. Упродовж року порушник перебуватиме на іспитовому строку.