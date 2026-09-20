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Главная Мобилизация Мужчина места размещения ТЦК в Telegram: приговор суда

Мужчина места размещения ТЦК в Telegram: приговор суда

Ua ru
20 сентября 2026 03:32
Суд наказал мужчину, который публиковал информацию о местонахождении ТЦК в Telegram
Проверка документов сотрудниками ТЦК и СП. Фото: кадр из видео

В Черниговской области состоял суд над администратором одного из Telegram-каналов, где распространялась информация о том, где в Деснянской, Остерской и Козелецкой общинах полиция и представители ТЦК проводят мобилизационные мероприятия. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в селе Коропье Черниговского района, следил за сообщениями участников чата и контролировал соблюдение установленных им правил. В частности, он разрешал публиковать информацию исключительно о местах нахождения сотрудников полиции, представителей ТЦК и СП. При этом пользователей, не соблюдавших эти требования, мужчина блокировал.

Также он изменил настройки конфиденциальности канала таким образом, чтобы посторонние лица не могли просматривать сообщения, список участников и информацию об администраторах.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.

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Решение суда

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания основного наказания, установив испытательный срок продолжительностью три года.

Приговор еще может быть обжалован в Черниговском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.

Как сообщали "Новини.LIVE", во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали местонахождение ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.

суд Черниговская область мобилизация война в Украине судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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