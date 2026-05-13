Покроковий шлях до погонів: алгоритм вступу до військового вишу

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Курсанти з першого дня навчання отримають повне державне утримання, зокрема безкоштовне житло, харчування та стипендії. Аби стати частиною офіцерського корпусу, абітурієнтам необхідно пройти поетапний процес відбору: від звернення до ТЦК до фахових іспитів безпосередньо в закладі освіти.

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів.

​Початок шляху та підготовка документів

​Вступити до військового вишу можуть громадяни України віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню або фахову освіту. Першим кроком для абітурієнта є звернення до ТЦК за місцем реєстрації. Саме до військкомату треба подати заяву про допуск до участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання. Для цього є час до 1 червня.

Разом із заявою вступник формує пакет документів, що включає копії особистих паперів, характеристики з місця навчання та медичну картку. Для жителів тимчасово окупованих територій діє спрощена процедура: вони можуть подати заяву поштою або через email.

​Академічні вимоги та альтернатива НМТ

​До конкурсного відбору допускають сертифікати Національного мультипредметного тесту за останні чотири роки (2023–2026 роки). Обов'язковими предметами залишаються українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. Водночас військова система освіти передбачає й альтернативний шлях: абітурієнти мають право скласти вступні іспити безпосередньо у військовому закладі. Такий варіант дозволяє підтвердити рівень знань за тією ж програмою, що й НМТ, безпосередньо під час вступної сесії.

​Спеціальний відбір та оцінка здібностей

​Для вступу майбутнім офіцерам потрібно пройти комплексний професійний відбір, який є обов'язковим етапом для всіх кандидатів. Він включає професійно-психологічне обстеження для перевірки нервово-психічної стійкості та мотивації до служби.

Важливою частиною є іспит із фізичної підготовки, де вступники виконують вправи на швидкість, силу та витривалість. Кінцевий етап відбору — ВЛК безпосередньо у виші, яка визначає придатність до навчання за конкретним фахом.

​Гарантії та перспективи навчання

​Курсанти військових вишів перебувають на особливому статусі: держава бере на себе всі витрати на їхнє проживання, якісне триразове харчування та речове майно. Фінансова підтримка починається з 10 тисяч гривень на місяць для першокурсників, а для старшокурсників-відмінників може становити понад 22 тисячі гривень.

Після чотирирічного навчання випускник отримає не лише диплом бакалавра, а й первинне офіцерське звання з обов'язковим призначенням на посаду. Накази про зарахування до лав курсантів мають видати до 1 серпня.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що курсанти військових вишів вважаються війсьвослужбовцями. Щоправда, деякими пільгами, які доступні для бійців, вони скористатися не можуть. Зокрема, йдеться про зниження відсотків за кредитами.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що чекає на курсантів, які розірвуть контракт. Відрахованим доведеться відшкодувати повну вартість навчання. До того ж їх можуть мобілізувати.