Представники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: "Суспільне Черкаси"

На Львівщині судили двох чоловіків, які у місті Моршин погрожували працівникам ТЦК, а також пошкодили та обстріляли їх автомобілі. За скоєне суд призначив покарання, але дещо змінив його.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.net".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 5 вересня 2025 року на вулиці Озерній у Моршині, поблизу магазину "Андріана", військовослужбовці перевіряли військово-облікові документи. Під час цього до них підійшли троє чоловіків, які почали нецензурною висловлюватися, ображати та погрожувати представникам ТЦК.

Коли військовослужбовці вирішили сісти до службових автомобілів, щоб залишити місце конфлікту, чоловіки перейшли до агресивних дій. Вони почали бити транспорт руками й ногами, а також кидали в автомобілі каміння. Крім того, один із нападників декілька разів вистрілив у машину з пневматичного пістолета. У цей момент усередині перебували військові.

У результаті події пошкоджень зазнали два службові автомобілі Hyundai H-1. Загальну суму завданих збитків визначили майже у 188,5 тисячі гривень.

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Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину в повному обсязі та компенсували завдані збитки.

Стрийський міськрайонний суд кваліфікував їхні дії як хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). За результатами розгляду справи кожному призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Однак суд звільнив обох засуджених від відбування призначеного покарання з випробуванням. Для кожного встановили іспитовий строк тривалістю один рік. Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.