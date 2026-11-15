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Главная Мобилизация Мужчины повредили автомобили ТЦК: приговор суда

Мужчины повредили автомобили ТЦК: приговор суда

Ua ru
15 ноября 2026 03:32
Мужчины повредили автомобиль ТЦК — суд назначил испытательный срок "Суспільне Черкаси"
Представители ТЦК на улице. Иллюстративное фото: "Суспільне Черкаси"

Во Львовской области состоял суд над двумя мужчинами, которые в городе Моршин угрожали сотрудникам ТЦК, а также повредили и обстреляли их автомобили. За содеянное суд назначил наказание, но несколько изменил его.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Zaxid.net".

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Детали дела

Согласно материалам дела, 5 сентября 2025 года на улице Озерной в Моршине, возле магазина «Андриана», военнослужащие проверяли военно-учетные документы. В это время к ним подошли трое мужчин, которые начали выражаться нецензурно, оскорблять и угрожать представителям ТЦК.

Когда военнослужащие решили сесть в служебные автомобили, чтобы покинуть место конфликта, мужчины перешли к агрессивным действиям. Они начали бить транспорт руками и ногами, а также бросали в автомобили камни. Кроме того, один из нападавших несколько раз выстрелил в машину из пневматического пистолета. В этот момент внутри находились военные.

В результате инцидента были повреждены два служебных автомобиля Hyundai H-1. Общая сумма нанесённого ущерба составила почти 188,5 тысячи гривен.

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Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину в полном объеме и компенсировали причиненный ущерб.

Стрыйский горрайонный суд квалифицировал их действия как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). По итогам рассмотрения дела каждому назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Однако суд освободил обоих осужденных от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком. Для каждого установили испытательный срок продолжительностью один год. Приговор суда можно обжаловать в течение 30 дней.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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