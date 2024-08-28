Коли чоловіків з відстрочкою можуть мобілізувати — юристка дала відповідь

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

В Україні певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Для цього їм необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою та відповідним пакетом документів. Проте, трапляються випадки, коли громадянина, який має офіційно підтверджені причини не йти до лав ЗСУ, можуть призвати на військову службу.

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За яких умов це можливо, пояснила юристка Аліна Охтень в Instagram.

Так, за словами правозахисниці, найчастіше це відбувається через те, що попри наявні підстави для отримання відстрочки військовозобов'язана особа не оформила це право відповідно до норм законодавства.

Аліна Охтень навела приклад висновку Верховного суду, де йшлося, щоб реалізувати право на відстрочку військовозобов'язаний громадянин має вживати активні дії. Тобто саме він має зібрати необхідні документи, які підтверджують наявність відстрочки та звернутися до свого ТЦК, де він перебуває на обліку.

"Саме на військовозобов'язаного покладено обов'язок повідомляти органам, де він перебуває на військовому обліку про його право на відстрочку від призову, адже воно не виникає автоматично", — пояснила юристка.

Вона додала, якщо громадянин не написав заяву та не подав відповідні документи до ТЦК, то в установі вважають, що відстрочки немає. Відповідно таку особу можуть мобілізувати.

Раніше ми інформували, які документи мають подати військовозобов’язані до ТЦК, щоб продовжити бронювання.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, коли військовозобов'язаним з відстрочкою слід проходити ВЛК.