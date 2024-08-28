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Мужчин с отсрочкой мобилизуют в армию — почему это может произойти

28 августа 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Когда мужчин с отсрочкой могут мобилизовать — юрист дала ответ
Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Для этого им необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением и соответствующим пакетом документов. Однако бывают случаи, когда гражданина, имеющего официально подтвержденные причины не идти в ряды ВСУ, могут призвать на военную службу.

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При каких условиях это возможно, объяснила юрист Алина Охтень в Instagram.

Так, по словам правозащитницы, чаще всего это происходит из-за того, что, несмотря на имеющиеся основания для получения отсрочки, военнообязанное лицо не оформило это право в соответствии с нормами законодательства.

Алина Охтень привела пример вывода Верховного суда, где говорилось, чтобы реализовать право на отсрочку военнообязанный гражданин должен предпринимать активные действия. То есть именно он должен собрать необходимые документы, подтверждающие наличие отсрочки и обратиться в свой ТЦК, где он состоит на учете.

"Именно на военнообязанного возложена обязанность сообщать органам, где он состоит на военном учете о его праве на отсрочку от призыва, ведь оно не возникает автоматически", — пояснила юрист.

Она добавила, что если гражданин не написал заявление и не подал соответствующие документы в ТЦК, то в учреждении считают, что отсрочки нет. Соответственно, такое лицо могут мобилизовать.

 

Ранее мы информировали, какие документы должны подать военнообязанные в ТЦК, чтобы продолжить бронирование.

Напомним, мы писали, ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.

Также мы сообщали, когда военнообязанным с отсрочкой следует проходить ВВК.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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