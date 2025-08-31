Відео
Головна Мобілізація Чому чоловікам 50+ рідко надсилають повістки — відповідь юриста

Чому чоловікам 50+ рідко надсилають повістки — відповідь юриста

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 01:30
Тим, кому 50+ повістки майже не надходять, але це не звільняє від ТЦК у разі затримання патрулів
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з чинним законодавством України, мобілізація чоловіків віком від 50 років не заборонена. Однак на практиці повістки для цієї категорії військовозобов'язаних надсилаються рідко.

Про це проінформував адвокат Роман Сімутін, передають Новини.LIVE. 

Читайте також:

Які нюанси мобілізації чоловіків категорії 50+

За словами юриста, чоловіки старшого віку частіше мають медичні проблеми, які можуть стати підставою для визнання їх непридатними до військової служби.

Юристи згадують про існування "прихованої директиви" Командування Сухопутних військ, яка визначає особливості мобілізації чоловіків у віці 50-60 років. Директива не скасовує можливість мобілізації цієї категорії, але передбачає необхідність окремого розпорядження Генерального штабу для її проведення.

Проблеми чоловіків 50+ на блок-постах

Попри те що чоловік 50+ може не отримати повістку, в разі перевірки на блокпосту його можуть доставити до ТЦК, де він буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За результатами ВЛК чоловік може бути визнаний придатним до військової служби, що відкриє шлях для його мобілізації.

Водночас в більшості випадків чоловіки цього віку отримують категорію непридатності до бойових посад. Однак, вони можуть бути залучені до виконання інших завдань і піти до ЗСУ.

Юрист підкреслює, що з тисяч повісток, які були видані останнім часом, жодна не була адресована чоловікам 50+ років. Проте це не є гарантією відсутність винятків.

Загалом, держава зараз не робить ставку на мобілізацію чоловіків старшої вікової категорії. Військові ж підкреслюють, що навіть у 50+ років можна бути корисним для армії, якщо правильно визначити функції та обов'язки.

Раніше повідомлялось, що в Україні набирає силу система рекрутингу до ЗСУ. Вона значно вигідніша, ніж мобілізація через ТЦК, адже дозволяє швидко та гарантовано потрапити у потрібний підрозділ ЗСУ за своїми здібностями. 

Також ми писали, що фермерське господарство не має права на бронювання від мобілізації просто за фактом діяльності. Потрібне дотримання ключової умови.

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
