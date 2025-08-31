Тем, кому 50+ повестки почти не поступают, но это не освобождает от ТЦК в случае задержания патрулей

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, мобилизация мужчин в возрасте от 50 лет не запрещена. Однако на практике повестки для этой категории военнообязанных направляются редко.

Об этом проинформировал адвокат Роман Симутин, передают Новини.LIVE.

Какие нюансы мобилизации мужчин категории 50+

По словам юриста, мужчины старшего возраста чаще имеют медицинские проблемы, которые могут стать основанием для признания их непригодными к военной службе.

Юристы вспоминают о существовании "скрытой директивы" Командования Сухопутных войск, которая определяет особенности мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет. Директива не отменяет возможность мобилизации этой категории, но предусматривает необходимость отдельного распоряжения Генерального штаба для ее проведения.

Проблемы мужчин 50+ на блок-постах

Несмотря на то что мужчина 50+ может не получить повестку, в случае проверки на блокпосте его могут доставить в ТЦК, где он будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). По результатам ВВК мужчина может быть признан годным к военной службе, что откроет путь для его мобилизации.

В то же время в большинстве случаев мужчины этого возраста получают категорию непригодности к боевым должностям. Однако, они могут быть привлечены к выполнению других задач и пойти в ВСУ.

Юрист подчеркивает, что из тысяч повесток, которые были выданы в последнее время, ни одна не была адресована мужчинам 50+ лет. Однако это не является гарантией отсутствия исключений.

В общем, государство сейчас не делает ставку на мобилизацию мужчин старшей возрастной категории. Военные же подчеркивают, что даже в 50+ лет можно быть полезным для армии, если правильно определить функции и обязанности.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает силу система рекрутинга в ВСУ. Она значительно выгоднее, чем мобилизация через ТЦК, ведь позволяет быстро и гарантированно попасть в нужное подразделение ВСУ по своим способностям.

