Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Почему мужчинам 50+ редко присылают повестки — ответ юриста

Почему мужчинам 50+ редко присылают повестки — ответ юриста

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 01:30
Тем, кому 50+ повестки почти не поступают, но это не освобождает от ТЦК в случае задержания патрулей
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, мобилизация мужчин в возрасте от 50 лет не запрещена. Однако на практике повестки для этой категории военнообязанных направляются редко.

Об этом проинформировал адвокат Роман Симутин, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие нюансы мобилизации мужчин категории 50+

По словам юриста, мужчины старшего возраста чаще имеют медицинские проблемы, которые могут стать основанием для признания их непригодными к военной службе.

Юристы вспоминают о существовании "скрытой директивы" Командования Сухопутных войск, которая определяет особенности мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет. Директива не отменяет возможность мобилизации этой категории, но предусматривает необходимость отдельного распоряжения Генерального штаба для ее проведения.

Проблемы мужчин 50+ на блок-постах

Несмотря на то что мужчина 50+ может не получить повестку, в случае проверки на блокпосте его могут доставить в ТЦК, где он будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). По результатам ВВК мужчина может быть признан годным к военной службе, что откроет путь для его мобилизации.

В то же время в большинстве случаев мужчины этого возраста получают категорию непригодности к боевым должностям. Однако, они могут быть привлечены к выполнению других задач и пойти в ВСУ.

Юрист подчеркивает, что из тысяч повесток, которые были выданы в последнее время, ни одна не была адресована мужчинам 50+ лет. Однако это не является гарантией отсутствия исключений.

В общем, государство сейчас не делает ставку на мобилизацию мужчин старшей возрастной категории. Военные же подчеркивают, что даже в 50+ лет можно быть полезным для армии, если правильно определить функции и обязанности.

Ранее сообщалось, что в Украине набирает силу система рекрутинга в ВСУ. Она значительно выгоднее, чем мобилизация через ТЦК, ведь позволяет быстро и гарантированно попасть в нужное подразделение ВСУ по своим способностям.

Также мы писали, что фермерское хозяйство не имеет права на бронирование от мобилизации просто по факту деятельности. Требуется соблюдение ключевого условия.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации