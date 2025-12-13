Відео
Головна Мобілізація Чому геймери та програмісти ідеальні рекрути — у ЗСУ пояснили

Чому геймери та програмісти ідеальні рекрути — у ЗСУ пояснили

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 04:30
Найлегше на війні геймерам та айтівцям — командувач Сухопутних військ пояснив чому
Бійці ЗСУ керують бойовим роботом. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Найшвидше до реалій фронту звикає молодь, яка "жила" у комп'ютерах. Геймери, айтівці та фанати робототехніки — це категорія людей, яка вливається у військо максимально ефективно.

Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Читайте також:

Чому геймери — кращі

Генерал пояснив цей феномен тим, що війна змінилася технологічно. Досвід віртуальних баталій більше не вважається марною тратою часу. Навпаки. Навички з цивільного життя ідеально накладаються на керування бойовими системами.

"Їхній досвід "з комп’ютера" переноситься на реальний полігон і поле бою", — зазначив Шаповалов.

У вчорашніх геймерів вже натренована моторика та реакція. Вони швидко розуміють інтерфейси. Логіка управління дроном для них інтуїтивно зрозуміла. Головна перевага — вміння працювати у стресі та ухвалювати рішення за секунди. Поки інші вчаться, ці люди вже діють.

Місце знайдеться кожному

Водночас командувач наголосив: армія — це великий механізм. Росія продовжує наступ, тиск шалений. Тому корисним може бути кожен рекрут.

Не всі мусять бути штурмовиками. Сучасна війна потребує різних ролей. Хтось тримає оборону в окопі. Хтось — ефективно нищить ворога за пультом безпілотника за кілометри від "нуля". Інші ж забезпечують перемогу в тилу, налаштовуючи логістику. Головне — правильний розподіл людей.

Раніше ми писали, що буде зі студентами після БЗВП. Чи відразу їх мобілізують до ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, скільки часу займає бронювання від мобілізації в "Дії".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
